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НОВОСТИ

В Якутии задержали сподвижников шамана Габышева

16:00 22.01.2020 Источник: Интерфакс

Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил о задержании в Якутии четверых сторонников шамана Александра Габышева.

"Сотрудники полиции задержали четверых членов отряда Габышева, в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова. Причина - якобы, для установления личностей", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Прянишников.

По словам правозащитника, сам Габышев закрылся в доме.

"Сотрудники полиции предприняли попытку взломать дверь, но отказались от этой идеи после того, как Габышев заявил о вызове адвоката", - сказал Прянишников.

Агентство пока не располагает комментарием от МВД республики в связи с этой информацией.

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