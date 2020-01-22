Зеленский оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве Украины - СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная зарплата президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году составила 22,5 тыс. гривен (929 долларов) в месяц, что сделало его самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве страны. Это следует из опубликованного в среду ответа Государственного управления делами на запрос агентства Украинские новости.

"С июня ему (Зеленскому - прим. ТАСС) ежемесячно начисляли фиксированную сумму - 28 тыс. гривен (1,1 тыс. долларов), которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих. После выплаты налогов и сборов глава государства получал каждый месяц 22,5 тыс. гривен зарплаты", - говорится в сообщении. С 20 мая, когда он вступил в должность, до 31 декабря 2019 года ему начислено 208,7 тыс. гривен, после уплаты налогов президент получил 168 тысяч гривен (почти 7 тыс. долларов).

Аналогичную зарплату получал и экс-президент Петр Порошенко. В его администрации подчеркивали, что глава государства не получает премий и надбавок, а вся сумма отправляется на благотворительность. Вместе с тем, по данным Единого госреестра деклараций Украины, только за 2018 год - последний год президентства - доходы Порошенко от активов в инвестиционном банке "Ротшильд" и фонде "Прайм Эссетс Капитал", а также бумаг украинского госдолга составили почти 1,56 млрд гривен (57 млн долларов).