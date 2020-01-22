Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла решение о назначении депутата-единоросса Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ.

До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.