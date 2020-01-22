0
0
78
НОВОСТИ

Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи

17:00 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла решение о назначении депутата-единоросса Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ.

До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 22.01.2020
В рейтинге демократии Россия поднялась до уровня Республики Конго
0
69
17:12 22.01.2020
Онищенко предложил задуматься об ограничении въезда китайцев в РФ из-за вируса
0
111
16:32 22.01.2020
Зеленский оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве Украины - СМИ
0
173
16:12 22.01.2020
Израильские военные застрелили трех палестинцев, бросивших в них гранату
0
210
16:00 22.01.2020
В Якутии задержали сподвижников шамана Габышева
0
215
15:32 22.01.2020
Госсекретарь США 1 февраля посетит Белоруссию с первым за историю отношений визитом
0
210
15:12 22.01.2020
Проезд Аллы Пугачевой на машине по перрону полиция признала законным - СМИ
0
250
15:00 22.01.2020
Из-за подозрения на коронавирус в РФ сняли с рейса китайского туриста
0
248
14:32 22.01.2020
Руководители медучреждений не должны получать в 3-5 раз больше рядовых врачей, считает Путин
0
305
14:12 22.01.2020
Парламентская республика в РФ теоретически возможна, но нецелесообразна - Путин
0
305

Возврат к списку