Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
17:00 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду приняла решение о назначении депутата-единоросса Александра Хинштейна председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этот пост до него занимал справоросс Леонид Левин, сложивший депутатские полномочия в связи с назначением на должность замглавы аппарата правительства РФ.
До этого Хинштейн занимал в Госдуме пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
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