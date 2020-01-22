В жюри конкурса на лучшего классного руководителя могут допустить учеников

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин допустил участие учеников старших классов в жюри конкурса на лучшего классного руководителя, если таковой будет объявлен в России. По мнению российского лидера, мнение самих школьников так же важно, как и уважаемых людей, из которых президент составил бы это жюри.

Один из участников встречи президента со студентами образовательного центра "Сириус" поинтересовался точкой зрения Путина, чье мнение необходимо учесть, выбирая на конкурсе лучшего классного руководителя в России. "Конечно, мнение детей очень важно, но возможно ли их использовать в конкурсных комиссиях - не знаю", - сказал президент. При этом Путин сделал акцент на том, что любой преподаватель знает, что мозг ребенка созревает постепенно. "Это зависит от возраста, поэтому надо понять еще, какие дети. Я не уверен, что на детей всех возрастов можно переложить этот груз ответственности за принятие решения, но во всяком случае старшеклассники точно, наверное, могут", - отметил российский лидер.

Отвечая на вопрос, кто бы вообще мог войти в жюри такого конкурса, Путин заявил: "Уважаемые люди". Он добавил, что имеет ввиду тех, кто является безусловным авторитетом для преподавательского сообщества. "Если будут выбирать лучших классных руководителей, то ни у кого не должно быть сомнений, что это будет объективный выбор, а объективно этот вопрос могут решить только те, кто сами хорошо в этом разбирается", - пояснил президент.

"Если мы такой конкурс организуем, а, видимо, об этом стоит вопрос, то уж точно подберем людей достойных, мнение которых будет уважаемым", - заверил глава государства.