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Зеленский видит Украину местом, где творятся чудеса

20:30 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы. Об этом в среду заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы программируем себя на позитивные мыли, на амбициозные задачи - стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Нет ничего невозможного", - сказал Зеленский.

В этой связи Зеленский предложил всем "стать инвестором успешной Украины". "Украина - именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы", - заявил президент, заверил, что Украина станет стабильным и предсказуемым бизнес-партнером.

"У нас есть все, чтобы быть успешной страной. Благоприятные климатические условия. Очень выгодное географическое расположение. Неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал. И наш самый ценный ресурс - невероятно креативные и очень талантливые люди. У нас пока что нет только двух вещей: первое - другого варианта, кроме как быть успешным, и второе - нет достаточного инвестирования", - сказал он.

"Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина - именно то место, где случаются чудеса. И моя цель - чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь", - добавил Зеленский.

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