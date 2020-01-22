Зеленский видит Украину местом, где творятся чудеса
20:30 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы. Об этом в среду заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Мы программируем себя на позитивные мыли, на амбициозные задачи - стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Нет ничего невозможного", - сказал Зеленский.
В этой связи Зеленский предложил всем "стать инвестором успешной Украины". "Украина - именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы", - заявил президент, заверил, что Украина станет стабильным и предсказуемым бизнес-партнером.
"У нас есть все, чтобы быть успешной страной. Благоприятные климатические условия. Очень выгодное географическое расположение. Неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал. И наш самый ценный ресурс - невероятно креативные и очень талантливые люди. У нас пока что нет только двух вещей: первое - другого варианта, кроме как быть успешным, и второе - нет достаточного инвестирования", - сказал он.
"Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина - именно то место, где случаются чудеса. И моя цель - чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь", - добавил Зеленский.
НОВОСТИ
- 19:30 22.01.2020
- В жюри конкурса на лучшего классного руководителя могут допустить учеников
- 18:30 22.01.2020
- Новость о возможности досрочных выборов в Госдуму является фейком - Володин
- 17:40 22.01.2020
- В рейтинге демократии Россия поднялась до уровня Республики Конго
- 17:12 22.01.2020
- Онищенко предложил задуматься об ограничении въезда китайцев в РФ из-за вируса
- 17:00 22.01.2020
- Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
- 16:32 22.01.2020
- Зеленский оказался самым низкооплачиваемым чиновником в руководстве Украины - СМИ
- 16:12 22.01.2020
- Израильские военные застрелили трех палестинцев, бросивших в них гранату
- 16:00 22.01.2020
- В Якутии задержали сподвижников шамана Габышева
- 15:32 22.01.2020
- Госсекретарь США 1 февраля посетит Белоруссию с первым за историю отношений визитом
- 15:12 22.01.2020
- Проезд Аллы Пугачевой на машине по перрону полиция признала законным - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать