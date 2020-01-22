В Нижнем Новгороде из-за аварии коллектора более 1,7 тыс. домов остались без холодной воды

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жильцы 1,7 тыс. домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом в среду сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.



"В связи с прорывом канализационного коллектора в Ленинском районе на улице Шекспира было принято решение об отключении горячего и холодного водоснабжения в Автозаводском районе. В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района: более 1 тыс. 700 жилых домов с количеством жителей 294 тыс. человек, в том числе - 58 тыс. 800 детей, 118 социально-значимых объектов - из них 14 с круглосуточным пребыванием - лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Прорыв канализационного коллектора зафиксировали в среду вечером. Из него вытекают канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник", на площади 1 тыс. кв. метров затоплено 40 участков.

© ТАСС. Все права защищены. Данное сообщение ТАСС может быть использовано только в соответствии с условиями договора и законами РФ