В Нижнем Новгороде из-за аварии коллектора более 1,7 тыс. домов остались без холодной воды
22:30 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жильцы 1,7 тыс. домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом в среду сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.
"В связи с прорывом канализационного коллектора в Ленинском районе на улице Шекспира было принято решение об отключении горячего и холодного водоснабжения в Автозаводском районе. В результате аварии нарушено холодное водоснабжение Автозаводского района: более 1 тыс. 700 жилых домов с количеством жителей 294 тыс. человек, в том числе - 58 тыс. 800 детей, 118 социально-значимых объектов - из них 14 с круглосуточным пребыванием - лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Прорыв канализационного коллектора зафиксировали в среду вечером. Из него вытекают канализационные стоки на территорию СНТ "Красный кожевенник", на площади 1 тыс. кв. метров затоплено 40 участков.
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