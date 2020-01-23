0
0
67
НОВОСТИ

Главой ПФР назначен Максим Топилин

07:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

Ранее Максим Топилин занимал должность министра труда и социальной защиты РФ. 21 января президент России Владимир Путин назначил на этот пост Антона Котякова, занимавшего должность замминстра финансов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:45 23.01.2020
Мультипликаторы из Южной Кореи займутся созданием фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка"
0
23
07:33 23.01.2020
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и гололедицы
0
47
07:15 23.01.2020
Британский премьер считает, что брекзит, наконец, состоится в назначенный срок
0
71
22:30 22.01.2020
В Нижнем Новгороде из-за аварии коллектора более 1,7 тыс. домов остались без холодной воды
0
629
20:30 22.01.2020
Зеленский видит Украину местом, где творятся чудеса
0
736
19:30 22.01.2020
В жюри конкурса на лучшего классного руководителя могут допустить учеников
0
708
18:30 22.01.2020
Новость о возможности досрочных выборов в Госдуму является фейком - Володин
0
703
17:40 22.01.2020
В рейтинге демократии Россия поднялась до уровня Республики Конго
0
854
17:12 22.01.2020
Онищенко предложил задуматься об ограничении въезда китайцев в РФ из-за вируса
0
784
17:00 22.01.2020
Госдума утвердила Хинштейна главой комитета по информационной политике и связи
0
783

Возврат к списку