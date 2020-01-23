Британский премьер считает, что брекзит, наконец, состоится в назначенный срок

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января. Соответствующее заявление главы правительства было в среду вечером распространено премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января, и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось", - сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.