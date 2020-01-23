Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и гололедицы

07:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 7 градусов.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 23 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.