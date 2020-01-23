ИГ может восстановить свои силы, если коалиция уйдет из Ирака - командующий
08:35 23.01.2020 Источник: Интерфакс
Вывод американского воинского контингента из Ирака будет способствовать восстановлению сил террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил заместитель командующего силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич. Он отметил, что ИГ ослаблена, однако, "безусловно, все еще представляет опасность".
"У нее (ИГ) - ИФ) будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза", - сказал генерал на пресс-конференции в Пентагоне.
По его словам, коалиция против ИГ должна определить, насколько реально подорваны возможности ИГ, или же группировка выжидает удобного момента, чтобы возобновить действия.
НОВОСТИ
- 09:20 23.01.2020
- ВАДА приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории
- 09:05 23.01.2020
- Из Гражданского кодекса предлагают убрать понятие МРОТ
- 09:00 23.01.2020
- Зеленский предложил принять Украину в Евросоюз вместо уходящей Великобритании
- 08:15 23.01.2020
- Генсек ООН описал четырех «всадников Апокалипсиса», угрожающих сейчас миру
- 08:00 23.01.2020
- Остановки Трампа хочет 44% американцев - опрос
- 07:45 23.01.2020
- Мультипликаторы из Южной Кореи займутся созданием фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка"
- 07:33 23.01.2020
- Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра и гололедицы
- 07:15 23.01.2020
- Британский премьер считает, что брекзит, наконец, состоится в назначенный срок
- 07:00 23.01.2020
- Главой ПФР назначен Максим Топилин
- 22:30 22.01.2020
- В Нижнем Новгороде из-за аварии коллектора более 1,7 тыс. домов остались без холодной воды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать