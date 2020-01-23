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ИГ может восстановить свои силы, если коалиция уйдет из Ирака - командующий

08:35 23.01.2020 Источник: Интерфакс

Вывод американского воинского контингента из Ирака будет способствовать восстановлению сил террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил заместитель командующего силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич. Он отметил, что ИГ ослаблена, однако, "безусловно, все еще представляет опасность".

"У нее (ИГ) - ИФ) будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза", - сказал генерал на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, коалиция против ИГ должна определить, насколько реально подорваны возможности ИГ, или же группировка выжидает удобного момента, чтобы возобновить действия.

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