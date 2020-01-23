0
0
74
НОВОСТИ

В "коррупционном" рейтинге Transparency International РФ заняла 137 место из 180

10:05 23.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала свое главное ежегодное исследование, в котором страны мира ранжированы исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе.

Чем больше баллов набирает страна, тем лучше эксперты и предприниматели оценивают ситуацию с коррупцией в ней.

Как и в прошлом году, Россия набрала в "Индексе восприятия коррупции" (ИВК) 28 баллов из 100. Это не помешало ей подняться на одну позицию выше и занять 137-е место из 180.

Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. Первое место рейтинга разделили Дания и Новая Зеландия. США находятся на 23 месте.

В последние годы положение России в ИВК остается стабильным, отмечают в Transparency International.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 23.01.2020
К "Северному потоку-2" пришло судно-инспектор
0
71
10:20 23.01.2020
Вероника Скворцова возглавила ФМБА
0
78
10:00 23.01.2020
Экc-депутат Рады анонсировал "марш на Крым"
0
115
09:32 23.01.2020
Почти половина населения РФ к 2060 году будет пенсионерами - СМИ
0
151
09:20 23.01.2020
ВАДА приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории
0
172
09:05 23.01.2020
Из Гражданского кодекса предлагают убрать понятие МРОТ
0
234
09:00 23.01.2020
Зеленский предложил принять Украину в Евросоюз вместо уходящей Великобритании
0
206
08:35 23.01.2020
ИГ может восстановить свои силы, если коалиция уйдет из Ирака - командующий
0
233
08:15 23.01.2020
Генсек ООН описал четырех «всадников Апокалипсиса», угрожающих сейчас миру
0
282
08:00 23.01.2020
Остановки Трампа хочет 44% американцев - опрос
0
264

Возврат к списку