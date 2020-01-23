В "коррупционном" рейтинге Transparency International РФ заняла 137 место из 180

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала свое главное ежегодное исследование, в котором страны мира ранжированы исходя из оценок уровня коррупции в госсекторе.

Чем больше баллов набирает страна, тем лучше эксперты и предприниматели оценивают ситуацию с коррупцией в ней.

Как и в прошлом году, Россия набрала в "Индексе восприятия коррупции" (ИВК) 28 баллов из 100. Это не помешало ей подняться на одну позицию выше и занять 137-е место из 180.

Соседями России по рейтингу стали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. Первое место рейтинга разделили Дания и Новая Зеландия. США находятся на 23 месте.

В последние годы положение России в ИВК остается стабильным, отмечают в Transparency International. Русская служба Би-би-си