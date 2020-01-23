Вероника Скворцова возглавила ФМБА
10:20 23.01.2020 Источник: Газета.Ru
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Соответствующее распоряжение выложили на сайте правительства.
Документ о ее назначении на эту должность подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Газета.Ru
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