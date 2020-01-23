В Австралии потеряна связь с самолетом, тушившим лесные пожары

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Австралии потеряли связь с самолётом, тушившим лесные пожары. Об этом говорится в сообщении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались в сентябре, выгорели миллионы гектаров земли. Погибли 27 человек, огнём уничтожено больше двух тысяч домов. Говорит Москва