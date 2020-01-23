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В Австралии потеряна связь с самолетом, тушившим лесные пожары

11:00 23.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Австралии потеряли связь с самолётом, тушившим лесные пожары. Об этом говорится в сообщении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались в сентябре, выгорели миллионы гектаров земли. Погибли 27 человек, огнём уничтожено больше двух тысяч домов. Говорит Москва

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