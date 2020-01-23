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ФСБ сообщила о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения о "минированиях" в РФ

11:20 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании" зданий судов, школ, больниц, торговых центров и других объектов.

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т. д.). Все угрозы носили ложный характер", - отметили в ФСБ. "В целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами минирования, обеспечения защиты российского сегмента сети Интернет от распространения недостоверной общественно значимой информации <…> на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com", - отметили в ЦОС ФСБ.

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