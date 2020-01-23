Трамп примет участие в митинге против абортов

11:32 Источник: Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп примет участие в митинге противников абортов 24 января. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Гришэм отметила, что Трамп станет первым президентом США, который примет участие в митинге против абортов.

Она уточнила, что речь идет о «Марше за жизнь». Газета.Ru