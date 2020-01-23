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Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на 25%

12:05 23.01.2020 Источник: Известия

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ. По мнению экспертов, это произойдет по двум причинам: дополнительные затраты производителей на маркировку сигарет, а также повышение акцизов. Участники рынка подтверждают, что цены могут вырасти, но не уточняют насколько.

Сегодня средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей.

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