Поправка к конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров - Хабриева

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.

"Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется", - сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.