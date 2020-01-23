Поправка к конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров - Хабриева
13:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в четверг в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.
"Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется", - сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.
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