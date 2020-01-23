ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на гаджеты
13:05 23.01.2020 Источник: Известия
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
«На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах», — заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Он добавил, что на планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса.
Кроме того, ФАС предложила, чтобы с 1 июля 2020 года предустановка была обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 года — для компьютеров, с 1 июля 2023 года — для Smart TV.
Ожидается, что окончательный проект инициативы будет разослан членам рабочей группы ФАС по информационным технологиям до конца января, а в марте документ будет вынесен для рассмотрения в правительство. Известия
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