Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая полностью приостановили в четверг автобусное и водное сообщение с городом Уханем (административный центр провинции Хубэй) из- за вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта КНР.

Как указывает ведомство, транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения предписано приостановить регулярные пассажирские рейсы водного и наземного транспорта в Ухань, население которого составляет около 11,1 млн человек, а также временно запретить въезд автобусов в этот город.