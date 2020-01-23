Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии
13:20 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая полностью приостановили в четверг автобусное и водное сообщение с городом Уханем (административный центр провинции Хубэй) из- за вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта КНР.
Как указывает ведомство, транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения предписано приостановить регулярные пассажирские рейсы водного и наземного транспорта в Ухань, население которого составляет около 11,1 млн человек, а также временно запретить въезд автобусов в этот город.
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