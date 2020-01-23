0
0
90
НОВОСТИ

Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии

13:20 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая полностью приостановили в четверг автобусное и водное сообщение с городом Уханем (административный центр провинции Хубэй) из- за вспышки пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта КНР.

Как указывает ведомство, транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения предписано приостановить регулярные пассажирские рейсы водного и наземного транспорта в Ухань, население которого составляет около 11,1 млн человек, а также временно запретить въезд автобусов в этот город.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 23.01.2020
Забота об экологии заставляет россиян отказываться от пластиковых соломинок - исследование
0
0
13:32 23.01.2020
Россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма - опрос
0
63
13:05 23.01.2020
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на гаджеты
0
110
13:00 23.01.2020
Поправка к конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров - Хабриева
0
127
12:41 23.01.2020
С Наамой Иссахар все будет хорошо - Путин
0
179
12:12 23.01.2020
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
0
197
12:05 23.01.2020
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на 25%
0
431
12:00 23.01.2020
До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе при поддержке танков и БМП - Минобороны РФ
0
214
11:32 23.01.2020
Трамп примет участие в митинге против абортов
0
213
11:20 23.01.2020
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения о "минированиях" в РФ
0
351

Возврат к списку