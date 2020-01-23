0
0
63
НОВОСТИ

Россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма - опрос

13:32 23.01.2020 Источник: РБК

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов.

На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%). Также в топ ответов попали глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).

В числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и т.д.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:00 23.01.2020
Забота об экологии заставляет россиян отказываться от пластиковых соломинок - исследование
0
0
13:20 23.01.2020
Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии
0
90
13:05 23.01.2020
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на гаджеты
0
110
13:00 23.01.2020
Поправка к конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров - Хабриева
0
127
12:41 23.01.2020
С Наамой Иссахар все будет хорошо - Путин
0
179
12:12 23.01.2020
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
0
197
12:05 23.01.2020
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на 25%
0
431
12:00 23.01.2020
До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе при поддержке танков и БМП - Минобороны РФ
0
214
11:32 23.01.2020
Трамп примет участие в митинге против абортов
0
213
11:20 23.01.2020
ФСБ сообщила о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения о "минированиях" в РФ
0
351

Возврат к списку