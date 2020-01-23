Россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма - опрос
13:32 23.01.2020 Источник: РБК
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне. Это следует из результатов опроса Левада-центра (есть у РБК). Загрязнение окружающей среды считают глобальной угрозой 48% респондентов.
На втором месте — мировой терроризм (42% респондентов), на третьем — вооруженные конфликты и войны (37%). Также в топ ответов попали глобальное потепление (34%) и техногенные катастрофы и аварии (их назвал 31% опрошенных).
В числе других мировых угроз россияне назвали распространение ядерного оружия, экономический кризис, эпидемии, хакерские атаки, нехватку продовольствия и т.д.
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