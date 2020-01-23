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НОВОСТИ

В 2019 году на политических акциях в Москве были задержаны более 3 тыс человек - ГУ МВД

14:32 23.01.2020 Источник: Интерфакс

В минувшем году в Москве прошло 155 несанкционированных митингов, всего за нарушения общественного порядка во время массовых мероприятий задержаны более 3 тыс. человек.

"В результате массовых мероприятий за нарушения общественного порядка задержано свыше 5 тыс. человек, из них более 3 тыс. на массовых публичных и общественно-политических акциях", - говорится в материалах столичной полиции, распространённых в четверг на расширенной коллегии ведомства.

Всего, по данным ГУ МВД, в столице в минувшем году прошло 155 несанкционированных митингов и выступлений.

В свою очередь глава столичной полиции Олег Баранов, выступая на коллегии, сообщил, что полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий, число которых увеличилось более чем на треть.

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