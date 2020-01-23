Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о гибели 5 человек при прорыве трубы в Перми - источник
15:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифу Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности по делу о гибели в мини-отеле пяти человек при прорыве трубы в Перми. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.
"Исмакаеву предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства.
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