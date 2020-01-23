Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия из-за эпидемии пневмонии
15:12 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти китайской столицы приняли решение отменить все масштабные общественные мероприятия в городе для предотвращения эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.
"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
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