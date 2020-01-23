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Памфилова не исключила проведения голосования по изменениям в конституции в будний день

16:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не видит ничего плохого в предложении провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ в будний день.

"Я ничего страшного не вижу, если бы, скажем, это был не выходной, а та же среда, например, или какой-то [другой] день. Это уже вам решать, тут надо взвесить все за и против. Но в принципе идея неплохая", - сказала Памфилова в четверг на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции РФ.

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