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НОВОСТИ

Украина является "огромным торговым партнером" для США - Помпео

16:12 23.01.2020 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь Майк Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» для США. Об этом сообщает Bloomberg. Он отметил, что американская сторона заботится о демократии везде.

«У Америки присутствует ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов», — сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что Вашингтон привержен поддержке Киеву и искоренению коррупции на Украине.  Газета.Ru

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