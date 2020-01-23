Корпорации США за 10 лет потратили $500 млн на лоббирование интересов в Конгрессе - WP

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: корпорации США за 10 лет потратили $500 млн на лоббирование интересов в Конгрессе. Речь идёт о крупнейших американских компаниях: Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber.

Как пишет газета The Washington Post, больше всех на продвижение своих интересов потратила корпорация Google — 150 миллионов долларов. Самыми низкими оказались расходы Twitter и Uber.

В статье отмечается, что названные компании имеют огромное экономическое и политическое влияние. Говорит Москва