Корпорации США за 10 лет потратили $500 млн на лоббирование интересов в Конгрессе - WP
17:12 23.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ: корпорации США за 10 лет потратили $500 млн на лоббирование интересов в Конгрессе. Речь идёт о крупнейших американских компаниях: Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber.
Как пишет газета The Washington Post, больше всех на продвижение своих интересов потратила корпорация Google — 150 миллионов долларов. Самыми низкими оказались расходы Twitter и Uber.
В статье отмечается, что названные компании имеют огромное экономическое и политическое влияние. Говорит Москва
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