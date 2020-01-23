Две индийские слонихи в Екатеринбурге отправились "погулять"

20:00 Источник: РОСБАЛТ

Две индийские слонихи сбежали в Екатеринбурге при погрузке для транспортировки в Петербург. Их очень заинтересовал снег, объяснили в Екатеринбургском цирке.

Как передает E1.ru, в цирке рассказали, что 45-летняя слониха Карла и 50-летняя Рании выступали в городе на гастролях, и сегодня их должны были переправить в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке. Однако едва оказавшись на улице, «слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей».

Слониха Рании осталась у дерева, а Карла через дорогу пошла к сугробу. «Они захотели получить эмоций перед длительным переездом — они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга!» — говорится в официальном комментарии цирка. Росбалт