Выполнить программу президента по созданию 25 млн рабочих мест невозможно, заявили в Госдуме

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили о невозможности выполнить программу президента по созданию 25 млн рабочих мест. Такое поручение дал правительству Владимир Путин в мае 2012 года. На реализацию программы было запланировано шесть лет.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, реализовать эту программу не получится. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он связал это с внедрением новых технологий.

«25 миллионов новых рабочих мест не будет. На моих глазах проходила реконструкция завода Калашникова в Ижевске. Я видел цеха, где станки по металлообработке заменяются на многофункциональные обрабатывающие центры. На мой вопрос, cколько из 540 человек, которые работали, остались работать, мне сказали — нисколько». Даже у вновь набранных работников требовалась повышенная квалификация».

Депутат также отметил, что бизнес не должен быть социально ориентированным.

«Бизнес и социальные задачи — это две разные вещи. Если мы будем бесконечно субсидировать производство, чтобы они выполняли социальные задачи, то мы будем неконкурентноспособны на внешнем и внутреннем рынке. При внедрении новых технологий и оборудования создания новых рабочих мест не будет».

Владимир Гутенёв при этом отметил, что в России существует дефицит квалифицированной рабочей силы.