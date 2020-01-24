Число заболевших пневмонией нового типа в КНР выросло до 849 человек, погибли 26 - власти
09:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в пятницу до 849 человек, число летальных исходов увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР информационных сообщений.
Ранее сообщалось о 830 инфицированных и 25 погибших. К настоящему времени зафиксировано уже два летальных исхода за пределами первоначального региона распространения заболевания - один в провинции Хэбэй и еще один в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 км от границы с Россией.
По данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан РФ, находящихся в городе Ухане провинции Хубэй, где впервые было зафиксировано заболевание. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.
Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. Вместе с тем в четверг стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.
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