Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед

09:05 Источник: Известия

Символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Таким образом, до полуночи, которая означает момент ядерного катаклизма, осталось 100 секунд. По словам главы «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве. Бронсон отметила, что за последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы сдерживания таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58. Известия