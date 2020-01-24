0
0
89
НОВОСТИ

Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед

09:05 24.01.2020 Источник: Известия

Символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Таким образом, до полуночи, которая означает момент ядерного катаклизма, осталось 100 секунд. По словам главы «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов.

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве. Бронсон отметила, что за последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы сдерживания таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 24.01.2020
ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
0
52
09:20 24.01.2020
Китай поддержал предложение РФ о проведении саммита постоянных членов СБ ООН
0
68
09:00 24.01.2020
Число заболевших пневмонией нового типа в КНР выросло до 849 человек, погибли 26 - власти
0
108
22:40 23.01.2020
Власти США запретили иранцам посещение страны с целью торговли или инвестиций
0
693
22:30 23.01.2020
Новикомбанк инициировал возбуждение уголовного дела в отношении руководства Объединенной транспортной корпорации
0
734
22:00 23.01.2020
Коронавирус выбрался за пределы Китая
0
759
21:20 23.01.2020
Выполнить программу президента по созданию 25 млн рабочих мест невозможно, заявили в Госдуме
0
813
20:40 23.01.2020
Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было - Песков
0
751
20:00 23.01.2020
Две индийские слонихи в Екатеринбурге отправились "погулять"
0
734
19:20 23.01.2020
За чертой бедности живут более 10 млн украинцев
0
762

Возврат к списку