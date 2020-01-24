0
0
67
НОВОСТИ

Китай поддержал предложение РФ о проведении саммита постоянных членов СБ ООН

09:20 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай поддерживает инициативу российского президента Владимира Путина о проведении в 2020 году саммита лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"В настоящее время очевидно возрастает нестабильность и неопределенность в международных вопросах, а мультилатерализм и роль Организации Объединенных Наций сталкиваются с очевидными вызовами, - говорится в сообщении. - Китайская сторона поддерживает инициативу России относительно проведения саммита на высшем уровне государств - постоянных членов СБ ООН и готова поддерживать связь и координировать свои действия с Россией и другими постоянными членами Совбеза".

В четверг президент РФ предложил, выступая на Всемирном форум памяти Холокоста, провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. По его мнению, страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 24.01.2020
ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
0
52
09:05 24.01.2020
Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед
0
90
09:00 24.01.2020
Число заболевших пневмонией нового типа в КНР выросло до 849 человек, погибли 26 - власти
0
108
22:40 23.01.2020
Власти США запретили иранцам посещение страны с целью торговли или инвестиций
0
693
22:30 23.01.2020
Новикомбанк инициировал возбуждение уголовного дела в отношении руководства Объединенной транспортной корпорации
0
734
22:00 23.01.2020
Коронавирус выбрался за пределы Китая
0
759
21:20 23.01.2020
Выполнить программу президента по созданию 25 млн рабочих мест невозможно, заявили в Госдуме
0
813
20:40 23.01.2020
Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме не было - Песков
0
751
20:00 23.01.2020
Две индийские слонихи в Екатеринбурге отправились "погулять"
0
734
19:20 23.01.2020
За чертой бедности живут более 10 млн украинцев
0
762

Возврат к списку