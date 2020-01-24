ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
09:32 24.01.2020 Источник: РБК
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, касающиеся Второй мировой войны и украинского националиста Степана Бандеры. Речь идет о четырехстраничной статье из журнала «Социалистический вестник», который издавался в США в 1921–1965 годах. Статья называется «Степан Бандера и украинское государство 1941 года», она датирована 1951 годом. На обнародованном документе стоит пометка «Для служебного пользования».
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — так начинается статья.
Автор статьи отмечает, что «в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах», и Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера». «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в статье. РБК
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