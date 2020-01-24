0
0
145
НОВОСТИ

"Радио Свобода" зарегистрируется в качестве иностранного агента

10:00 24.01.2020 Источник: Эхо Москвы

«Радио Свобода» направило в налоговую службу документы для регистрации на территории нашей страны как иноагента. Как рассказал «Эху Москвы» директор «Русской службы РС» Андрей Шарый, Россия — важный медиарынок. Он добавил, что сам закон они считают неправильным, однако нарушать его они не намерены для продолжения своей деятельности на территории России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:20 24.01.2020
ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой
0
0
11:05 24.01.2020
Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента РФ
0
47
11:00 24.01.2020
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут существенно сократить
0
65
10:32 24.01.2020
Банк России отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"
0
98
10:20 24.01.2020
Провинция КНР, граничащая с РФ, сообщила о первой жертве коронавируса
0
115
10:05 24.01.2020
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента РФ
0
134
09:32 24.01.2020
ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
0
223
09:20 24.01.2020
Китай поддержал предложение РФ о проведении саммита постоянных членов СБ ООН
0
189
09:05 24.01.2020
Стрелки часов Судного дня перевели на 20 секунд вперед
0
239
09:00 24.01.2020
Число заболевших пневмонией нового типа в КНР выросло до 849 человек, погибли 26 - власти
0
245

Возврат к списку