"Радио Свобода" зарегистрируется в качестве иностранного агента

10:00 Источник: Эхо Москвы

«Радио Свобода» направило в налоговую службу документы для регистрации на территории нашей страны как иноагента. Как рассказал «Эху Москвы» директор «Русской службы РС» Андрей Шарый, Россия — важный медиарынок. Он добавил, что сам закон они считают неправильным, однако нарушать его они не намерены для продолжения своей деятельности на территории России.