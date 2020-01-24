Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут существенно сократить

11:00 Источник: Известия

Минфин и Центробанк продолжают работать над совершенствованием законопроекта о новом варианте накопительной пенсионной системы — гарантированном пенсионном плане (ГПП).

Для тех, кто вступит в систему ГПП, предполагается два варианта получения денег — получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или же забрать накопления сразу, заплатив НДФЛ.

При этом Минфином рассматривается вариант, согласно которому плата за выход из системы ГПП может оказаться существенно ниже, чем предполагалось изначально. Принципиальный вопрос состоит в том, будет ли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взиматься со всей забираемой человеком суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного плана, или только с инвестиционного дохода.

«Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тыс. — это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. рублей, а во втором — 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы», — приводит пример директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

Эксперты считают, что начисление НДФЛ на всю накопленную сумму станет весомым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант, который минимизирует потери граждан, будет более адекватным. Известия