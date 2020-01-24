Провинция КНР, граничащая с РФ, сообщила о первой жертве коронавируса
10:20 24.01.2020 Источник: РБК
Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, сообщили о первой жертве коронавируса. Об этом сообщает ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения.
«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — сказано в сообщении.
В ночь на 24 января Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай. РБК
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