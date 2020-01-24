Провинция КНР, граничащая с РФ, сообщила о первой жертве коронавируса

10:20 Источник: РБК

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Российской Федерацией, сообщили о первой жертве коронавируса. Об этом сообщает ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения.

«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 января Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай. РБК