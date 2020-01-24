ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - сообщили в ЦОС.