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НОВОСТИ

ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой

11:20 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - сообщили в ЦОС.

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