СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии

11:32 Источник: Известия

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Он отметил, что США всегда ведут боевые действия вдали от своих берегов, поэтому вынуждены перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логистической задачей.

По словам Томпсона, в настоящее время ВМС США использует флот из нескольких десятков транспортных кораблей, в том числе 65 ролкеров (судно для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров).

При этом почти все они серьезно устарели, а к выполнению поставленных задач готовы всего 40% всех транспортников.

Командование ВМС США выходит из сложной ситуации, размещая ролкеры с оборудованием сразу рядом с «потенциальными районами боевых действий».

Кроме того, в случае войны ВМС будет позволено эксплуатировать гражданские суда. Но всё это не решит последующие задачи с обеспечением войск.

Томпсон уверен, что «враги Америки» хорошо знают об этой слабости.

«Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники», — пишет он.

По мнению журналиста, из-за отсутствия морского транспорта «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в конфликт или потерять способность эффективно сражаться.

«Америка рискует потерпеть поражение в возможной войне в Евразии», — уверен он. Известия