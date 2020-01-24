СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
11:32 24.01.2020 Источник: Известия
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Он отметил, что США всегда ведут боевые действия вдали от своих берегов, поэтому вынуждены перебрасывать на поле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логистической задачей.
По словам Томпсона, в настоящее время ВМС США использует флот из нескольких десятков транспортных кораблей, в том числе 65 ролкеров (судно для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров).
При этом почти все они серьезно устарели, а к выполнению поставленных задач готовы всего 40% всех транспортников.
Командование ВМС США выходит из сложной ситуации, размещая ролкеры с оборудованием сразу рядом с «потенциальными районами боевых действий».
Кроме того, в случае войны ВМС будет позволено эксплуатировать гражданские суда. Но всё это не решит последующие задачи с обеспечением войск.
Томпсон уверен, что «враги Америки» хорошо знают об этой слабости.
«Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники», — пишет он.
По мнению журналиста, из-за отсутствия морского транспорта «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в конфликт или потерять способность эффективно сражаться.
«Америка рискует потерпеть поражение в возможной войне в Евразии», — уверен он. Известия
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