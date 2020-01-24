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НОВОСТИ

Сорос считает, что Facebook будет помогать Трампу победить на выборах

12:05 24.01.2020 Источник: Газета.Ru

Миллиардер США Джордж Сорос рассказал о связи Facebook и американского президента Дональда Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.

Он выразил мнение, что социальная сеть будет способствовать победе главы Белого дома в президентских выборах, которые пройдут в стране в 2020 году.

Предприниматель уточнил, что Facebook будет распространять «ложную информацию», а также добавил, что между компанией и Трампом существует «неформальная операция взаимопомощи».

Уточняется, что в Facebook опроведгли обвинения Сороса.  Газета.Ru

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