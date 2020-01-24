0
0
36
НОВОСТИ

США отклонили запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского юношу

12:20 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты отклонили запрос МВД Великобритании об экстрадиции американки Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом говорится в заявлении, распространенном Раддом Зигером, представителем семьи погибшего Гарри Данна.

Зигер, которого цитирует телеканал Sky News, сообщил, что в четверг министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андреа Лидсом связалась с семьей погибшего юноши, чтобы информировать их о том, что запрос на выдачу гражданки США был отвергнут. В пятницу министр намерена встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию.

Лондон направил 10 января запрос об экстрадиции Энн Сакулас, обвиняемой в Великобритании в причинении смерти в результате неосторожного управления автомобилем. Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году, при этом Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана британским властям, так как, находясь в Великобритании, где произошло ДТП, она имела дипломатический иммунитет. Как говорится в сделанном в декабре заявлении Госдепартамента, подача запроса об экстрадиции Сакулас британской стороной была бы "грубейшим злоупотреблением" действующими договоренностями и создала бы "крайне тревожный прецедент".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 24.01.2020
Германия окажет помощь блокадникам Ленинграда
0
54
12:05 24.01.2020
Сорос считает, что Facebook будет помогать Трампу победить на выборах
0
94
12:00 24.01.2020
Пуск ракеты "Союз" с Плесецка отменен по трем возможным техническим причинам - источник
0
110
11:50 24.01.2020
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
0
100
11:32 24.01.2020
СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
0
152
11:20 24.01.2020
ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой
0
167
11:05 24.01.2020
Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента РФ
0
175
11:00 24.01.2020
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут существенно сократить
0
198
10:32 24.01.2020
Банк России отозвал лицензию у "Нижневолжского коммерческого банка"
0
221
10:20 24.01.2020
Провинция КНР, граничащая с РФ, сообщила о первой жертве коронавируса
0
236

Возврат к списку