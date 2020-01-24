США отклонили запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского юношу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты отклонили запрос МВД Великобритании об экстрадиции американки Энн Сакулас, спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом говорится в заявлении, распространенном Раддом Зигером, представителем семьи погибшего Гарри Данна.

Зигер, которого цитирует телеканал Sky News, сообщил, что в четверг министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Андреа Лидсом связалась с семьей погибшего юноши, чтобы информировать их о том, что запрос на выдачу гражданки США был отвергнут. В пятницу министр намерена встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном, чтобы обсудить ситуацию.

Лондон направил 10 января запрос об экстрадиции Энн Сакулас, обвиняемой в Великобритании в причинении смерти в результате неосторожного управления автомобилем. Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году, при этом Госдепартамент США настаивает на том, что Сакулас не может быть выдана британским властям, так как, находясь в Великобритании, где произошло ДТП, она имела дипломатический иммунитет. Как говорится в сделанном в декабре заявлении Госдепартамента, подача запроса об экстрадиции Сакулас британской стороной была бы "грубейшим злоупотреблением" действующими договоренностями и создала бы "крайне тревожный прецедент".