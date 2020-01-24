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Литва осуждает участвовавших в холокосте литовцев и гордится спасавшими евреев - премьер

13:05 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва гордится теми своими соотечественниками, которые, несмотря на смертельную опасность, спасали евреев от холокоста в годы Второй мировой войны, и осуждает тех литовцев, которые были причастны к уничтожению евреев. С таким заявлением в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщила его пресс-служба.

"Мы гордимся теми людьми Литвы, которые спасали евреев, и осуждаем тех, которые убивали. Этого нельзя забыть и нельзя простить", - приводятся в сообщении слова главы правительства.

Как отметил Сквернялис, трагедия холокоста остается незаживающей раной Европы. "Литва тоже испытала эту трагедию. Темные страницы прошлого нашей страны никогда не будут забыты", - сказал он. Премьер напомнил, что в 1995 году занимавший тогда пост президента Литвы Альгирдас Бразаускас во время визита в Израиль публично принес извинения за деяния участвовавших в холокосте литовцев.

Во время холокоста еврейская община Литвы, насчитывавшая до начала Великой Отечественной войны более 200 тыс. человек, потеряла 90% своих представителей. Это самая большая цифра во всей Европе. Среди тех, кому Израиль за спасение евреев присвоил почетное звание праведника народов мира (их более 25 тыс.), насчитывается свыше 890 человек из Литвы.

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