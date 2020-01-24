0
0
83
НОВОСТИ

На выплаты к юбилею Победы потребуется выделить 60 млрд рублей - Топилин

13:32 24.01.2020 Источник: Эхо Москвы

60 миллиардов рублей потребуется выделить из российского бюджета на выплаты к юбилею Победы, — сообщил новый глава Пенсионного фонда Максим Топилин. Напомним, ветераны и труженики тыла получат по 75 и 50 тысяч рублей соответственно.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 24.01.2020
Личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс - Песков
0
30
14:00 24.01.2020
Высший уровень угрозы здоровью объявлен в Пекине из-за коронавируса
0
60
13:20 24.01.2020
Голосование граждан по поправкам в Конституцию РФ не будет простой формальностью - Песков
0
114
13:05 24.01.2020
Литва осуждает участвовавших в холокосте литовцев и гордится спасавшими евреев - премьер
0
135
13:00 24.01.2020
Прокуратура Болгарии начала расследование против двух дипломатов из РФ по делу о шпионаже
0
144
12:32 24.01.2020
Германия окажет помощь блокадникам Ленинграда
0
178
12:20 24.01.2020
США отклонили запрос об экстрадиции жены дипломата, сбившей британского юношу
0
176
12:05 24.01.2020
Сорос считает, что Facebook будет помогать Трампу победить на выборах
0
190
12:00 24.01.2020
Пуск ракеты "Союз" с Плесецка отменен по трем возможным техническим причинам - источник
0
239
11:50 24.01.2020
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
0
197

Возврат к списку