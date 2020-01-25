"Уханьская" пневмония добралась до Франции и Австралии

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Франции заявило о третьем случае заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил телеканала Бэ-эф-эм.

Ранее в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире телеканала Бэ-эф- эм заявляла о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Министр призвала не распространять в соцсетях ложные слухи и дожидаться официальной информации. Она также призвала всех, кто почувствует недомогание после поездки в Китай звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания. Министр допустила, что реальное количество зараженных во Франции может быть больше, однако власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса.

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, выявлен в Австралии в штате Виктория. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местных работников здравоохранения.

По его данным, заболевшим является гражданин Китая, прибывший в Австралию в январе. Он был госпитализирован в стабильном состоянии в пригороде Мельбурна.