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Пентагон заключил контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием

12:00 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) Министерства обороны США подписало контракт с американской компанией Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Пентагона.

"С компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт стоимостью 13,006 млн долларов на разработку и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения. Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года", - проинформировали в пресс-службе.

Разработка новых американских средств противодействия гиперзвуковому оружию ведется в рамках программы Glide Breaker ("Глайд брейкер"), инициированной DARPA в 2018 году. Согласно официальному описанию Glide Breaker, в ходе развития проекта предполагается "разработка и демонстрация технологий, способных обеспечить защиту от гиперзвукового вооружения". Ранее DARPA выдавало контракты только на создание гиперзвукового атакующего вооружения.

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