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МИД Ирана обвинил власти США в нарушении прав человека

13:10 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти нарушают права человека и международные нормы, допрашивая иранцев и выходцев из Ирана на границе по поводу их политических воззрений. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Это дискриминационные действия на основе расовой, национальной или религиозной принадлежности людей, которые полностью противоречат законам и международным принципам по защите прав человека", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. По словам дипломата, "американские пограничники и представители ВС допрашивают [иранцев и выходцев из Ирана] по поводу их политических воззрений и убеждений". По словам Мусави, "эти действия осуществляются в рамках злобной и враждебной политик властей США в отношении Ирана".

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