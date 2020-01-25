МИД Ирана обвинил власти США в нарушении прав человека

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти нарушают права человека и международные нормы, допрашивая иранцев и выходцев из Ирана на границе по поводу их политических воззрений. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Это дискриминационные действия на основе расовой, национальной или религиозной принадлежности людей, которые полностью противоречат законам и международным принципам по защите прав человека", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. По словам дипломата, "американские пограничники и представители ВС допрашивают [иранцев и выходцев из Ирана] по поводу их политических воззрений и убеждений". По словам Мусави, "эти действия осуществляются в рамках злобной и враждебной политик властей США в отношении Ирана".