Качиньский: России тоже следовало бы заплатить за ущерб во время Второй мировой

14:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой "Бильд".

"Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности", - сказал он.