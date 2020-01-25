Качиньский: России тоже следовало бы заплатить за ущерб во время Второй мировой
14:52 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой "Бильд".
"Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности", - сказал он.
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