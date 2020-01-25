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НОВОСТИ

О своем уходе Сурков сам сообщил Чеснакову

15:10 25.01.2020 Источник: Газета.Ru

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил, что помощник президента России Владислав Сурков сам рассказал ему о решении уйти с госслужбы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — написал Чеснаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку помощника главы государства Владислава Суркова.

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