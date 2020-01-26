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НОВОСТИ

Депздрав Москвы: коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

10:49 26.01.2020

Коронавирус у группы туристов из Китая, которые на днях были госпитализированы в Москве, не обнаружен, сообщает столичный департамент здравоохранения. «Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вечером 25 января, обследованы, - отмечают столичные медики. - У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-nCoV является отрицательным. Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А".

По словам московских врачей, скорая медицинская помощь выезжала в гостиницу к туристам в связи с тем, что они прибыли из Китая, с учетом повышенного внимания к региону, в котором, в городе Ухань, была зафиксирована вспышка коронавируса. В России пока случаев заболевания коронавирусом не отмечено. 

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