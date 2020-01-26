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После землетрясения в Турции более сотни человек до сих пор остаются в больницах

12:15 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 человек, пострадавших в результате землетрясения на востоке Турции, продолжают оставаться в больницах. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"На данный момент число погибших составляет 31 человек. В результате землетрясения пострадали также 1607 человек, 1503 из них уже выписаны из больниц. Остальные 104 человека продолжают получать необходимое лечение", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Эн-ти-ви перед вылетом в Алжир.

Накануне президент Эрдоган лично посетил провинцию Элязыг, которая серьезно пострадала от стихии.

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