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В 183 многоквартирных домах и 24 соцобъектах Ижевска восстановлено теплоснабжение

18:30 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теплоснабжение восстановлено в Ижевске в жилых домах и соцобъектах, оставшихся ранее без тепла из-за повреждения на теплосети, сообщили ТАСС в удмуртском филиале ПАО "Т Плюс".

По данным МЧС России, в 15:15 мск поступила информация о повреждении трубопровода тепловой сети в Ижевске, было нарушено теплоснабжение в 183 многоквартирных домах и 24 социально значимых объектах, среди которых 12 детских садов, пять учебных заведений и Республиканская клиническая психиатрическая больница.

"Теплоснабжение уже восстановлено, [тепло] было отключено только на период локализации буквально на два часа, сейчас место [повреждения] локализовали. Предварительно, в тепловой камере было технологическое нарушение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на улице Холмогорова в районе пересечения с Пушкинской работают четыре бригады и четыре единицы спецтехники компании "Удмуртские коммунальные системы".

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