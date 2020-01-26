Умер протоиерей Всеволод Чаплин

19:30 Источник: НГ-Online

26 января скоропостижно скончался настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. «Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», – приводит слова очевидца Александра Петрунько «Интерфакс». Кончину подтвердили и в Московском патриархате. «Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!», — написал в своем Телеграмм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, который, кстати, в 2015 году сменил Всеволода Чаплина на этом церковном попроще.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года. Как утверждал сам священник, он вырос в «безрелигиозной семье» и к вере пришел самостоятельно в тридцатилетнем возрасте. По окончанию Московской духовной семинарии в 1990 году был зачислен в штат Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, которым тогда управлял митрополит Смоленский и Калининградский, а ныне патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сан протоиерея получил в 1999 году. В разные годы был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, ЦК Всемирного совета церквей и Конференции европейских церквей, комиссии ВСЦ по международным делам, членом экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений и тд. Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Всеволод Чаплин был назначен 31 марта 2009 года, после избрания митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Долгое время священник считался один из ближайших сподвижников московского предстоятеля, однако в декабре 2015 году Чаплин вначале потерял пост в Синодальном отделе, а в апреле 2016 был исключен и из состава Межсоборного присутствия РПЦ.

В последние годы Всеволод Чаплин много участвовал в общественной жизни страны и запомнился своими критическими замечаниями в том числе в адрес патриарха Кирилла и Русской православной церкви. «Больно. При всей его противоречивости, при всей неприемлемости для меня многих его высказываний и позиций — такой все же яркий, талантливый, неравнодушный человек. И столько лет совместных трудов связывали нас. За многое ему благодарен. Господь да упокоит душу его!»,- написал в своем фейсбуке заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Причина смерти Всеволода Чаплина пока не установлена. Священник скончался на 52 году жизни.